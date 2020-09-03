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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Американские ученые нашли простой способ похудеть

03 сентября
21:01 2020
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Для достижения эффекта достаточно пяти минут в день

Исследователи из университета Юты утверждают, что сбросить лишний вес можно без всяких особых ухищрений и изнурительных упражнений. Достаточно ежедневно в течение пяти минут ходить не так, как мы привыкли – с пятки на носок, – а наоборот, ходить на цыпочках.

Первый, привычный всем, способ помогает экономить энергию. А вот при ходьбе на цыпочках нагрузка падает на конкретные мышцы, позволяющие похудеть – голеностопа, спины, колена и бедер. Как показал эксперимент, в этом случает расход энергии возрастает на восемьдесят три процента, а мышцы укрепляются, пишет журнал «Sciencedaily».

Насколько предложенный способ эффективен и универсален, каждый может проверить на себе.

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