Команда кандидата ПДС на должность главы государства Майя Санду опубликовала Кодекс президента Республики Молдова. Он состоит из 10 постулатов, которым, по задумке пиарщиков, Майя Санду будет следовать, если окажется в кресле главы государства. Сотрудники портала hotnews.md решили отследить, а насколько соотносятся лозунги Санду с тем, что есть в ее личном политическом багаже. Она ведь уже политик с немалым стажем. На поверку, оказалось, что все 10 установок Санду – сплошной обман, если судить по ее недавнему прошлому. Итак, вот перечень обязательств кандидата ПДС на должность главы государства:

Президент должен:

ОБМАН ПЕРВЫЙ : Быть честным. Не воровать. Сурово бить по рукам тех, кто ворует

Первое обязательство и первый провал кандидата Майи Санду. Хотя лидер ПДС обещает в качестве президента быть честной, она была поймана на лжи неоднократно. Санду обманула, когда заявила, что не была членом ЛДПМ, хотя все видели видео кадры, на которых она громко заявляет о своем вступлении в команду ЛДПМ. Этот факт подтвердил и ее бывший партийный шеф Влад Филат.

Майя Санду обманула и когда заявила, что не голосовала за сдачу в концессию аэропорта в 2013 году. На видео кадрах с заседания правительства, где рассматривался этот вопрос, очень ясно видно, как Санду поднимает руку. Позже ей пришлось признать, что она поддержала это решение.

Майя Санду обманула, заявив, что не поддерживала выделение 5,4 млрд леев для покрытия последствий банковского хищения. Однако и на видео кадрах, из стенограммы заседания явствует, что она голосовала за это решение.

Майя Санду обманула, что хочет помочь ученикам, родителям и учителям, обеспечив хорошее образование, но при этом она же закрыла 113 школ.

Майя Санду утверждает, что те, кто воруют, должны быть сурово наказаны, но во время ее пребывания у власти из банков похитили один миллиард долларов, который в итоге выплачивают граждане нашей страны.

Майя Санду обманула, когда заявила, что не встречалась с бароном Ротшильдом для обсуждения судьбы Кишиневского аэропорта. Между тем, эту информацию позже подтвердил ее же министр экономики Вадим Брынзан.

Майя Санду обманывает, заявляя о том, что не поддерживала идею продажи сельхозугодий иностранным компаниям. В Белой книге иностранных инвесторов эта инициатива присутствует, а лидер ПДС, будучи премьер-министром, заявила, что реализуют рекомендации инвесторов.

Майя Санду обманула, подписав публичное обязательство никогда не создавать альянс с Партией социалистов. Правящий союз был образован спустя два месяца после клятвы на людях.

Майя Санду обманула Андрея Нэстасе, заявляя, что поддержит его на президентских выборах в 2020 г.

ОБМАН ВТОРОЙ . Работать на благо народа. Никто не должен жить в бедности и страхе

Летом 2019 г. Лидер ПДС Майя Санду была назначена премьер-министром. Сразу после этого ее правительство увеличило налоги для граждан, удвоило НДС для сферы HoReCa, в стране подорожало электричество. Майя Санду приняла условие МВФ о необходимости увеличения тарифов на природный газ для конечных потребителей. Слава Богу, этого не случилось. В то же время правительство Санду отменило все льготы для людей: подарочные наборы для новорождённых, талоны на обеды, возможность для сельчан проходить бесплатный медицинский контроль в рамках госпрограммы “Un doctor pentru tine”. Цены на все продуктовые товары поползли вверх, хотя в 2019 г. условия благоприятствовали аграриям.

В качестве премьер-министра Майя Санду имела возможность работать на благо народа, но сбежала из правительства на пороге зимы, оставив 11 тыс. бюджетников без зарплаты.

ОБМАН ТРЕТИЙ . Любить и уважать всех жителей страны. Вне зависимости от национальности, языка, религии, возраста или идеологии

Недавно Майю Санду жестко раскритиковали за то, что она считает День освобождения Молдовы от фашисткой оккупации траурной датой. Подобное отношение лидера ПДС было негативно воспринято как иноязычными жителями страны, так и молдаванами, которые разочарованы русофобией и поддержкой фашизма со стороны Майи Санду.

Лидер ПДС продемонстрировала неадекватное поведение и по отношению к молодежи Молдовы. Сотни учеников протестовали против установки видеокамер при проведении выпускных экзаменов в бытность Санду министром образования. Тогда же она отличилась и заявлением, что молдавские студенты «испорчены», а родители не должны тратиться на них.

Лидер ПДС вступила в открытый конфликт и с православной церковью. После президентских выборов 2016 года Санду хотела, чтобы власти прекратили религиозные службы на год. Таким образом, Майя Санду намеревалась отомстить священникам, которые накануне тех выборов высказались в поддержку ее контркандидата Игоря Додона. Больше того, в 2013 году Санду в качестве министра образования намеревалась закрыть церковь при столичной школе-интернате №3.

ОБМАН ЧЕТВЕРТЫЙ . Говорить правду, не обманывать граждан

Этот пункт написан для того, чтобы их общее число оказалось круглым. Он повторяет первый пункт, где на многочисленных примерах продемонстрировано как Майя Санду НЕ говорила правду, а врала.

ОБМАН ПЯТЫЙ . Обеспечить справедливость. Освободить госинституты и поставить их на службу народу

Сразу после вступления в должность премьер-министра Майю Санду обвинили во вмешательстве в правосудие. Она отправилась на заседание Высшего совета магистратуры, где давала указания членам этого органа, как им работать. Майя Санду пригрозила членам Совета, что они поплатятся должностями, если не подчинятся ей. Тогда сообщество юристов осудило авторитарное поведение Санду, заявив, что речь идет о вмешательстве в правосудие, чего не позволял себе ни один премьер Молдовы.

Лидер ПДС обвинялась и в том, что выдвинула на должность судьи Конституционного суда бывшего однопартийца – юриста Николае Рошку, своего личного адвоката. Отметим, что во время конкурса на занятие этой должности, организованного правительством, Рошка набрал наименьшее количество баллов среди всех конкурентов.

Майя Санду попыталась подчинить и Генеральную прокуратуру. Осенью 2019 года правительство Санду выдвинуло законопроект о прокуратуре, позволявший назначать премьеру Генерального прокурора. Инициатива была жестко раскритикована не только парламентской оппозицией, но и политическими партнерами – ПСРМ и «Платформой DA». Правительство Санду было уволено за попытку политического подчинения прокуратуры, которую осудила и Венецианская комиссия. Позже Конституционный суд Молдовы признал действия лидера ПДС незаконными.

Майя Санду вмешивалась в работу и Совета по аудиовизуалу, позволив себе раздавать прямые указания его членам, которые по своему статусу представляют независимый орган.

Майя Санду фактически хочет подчинить себе все общественные институты, а не обеспечить их работу на пользу народу!

ОБМАН ШЕСТОЙ . Принимать решения только в интересах людей. У президента не может быть собственных интересов

Отставка правительства, спровоцированная самой Майей Санду, противоречила интересам людей. Этим уходом она попыталась спасти свой имидж и увеличить шансы на президентских выборах 2020 года. Так считает целый ряд политиков, аналитиков, и даже ее партнеры из блока ACUM. Лидер ПДС неоднократно обвинялась в том, что покинула власть в сложный период, когда финансовые ресурсы государства были ограничены. Тогда Майя Санду игнорировали интересы граждан Молдовы, заботясь только своим имиджем.

Ее соратники из блока ACUM не раз обвиняли ее и в продвижении собственных интересов. Например, многочисленные правые партии, включая и «Платформу ДА», выступили с инициативой выдвижения единого кандидата от всех проевропейских формирований. Эту инициативу отклонила только Майя Санду, которая таким образом потеряла бы шансы на участие в выборах в качестве претендента на высший государственный пост.

ОБМАН СЕДЬМОЙ . Не предавать народ и национальные интересы. Дружить со всеми странами на пользу граждан

Майя Санду готова представить иностранным компаниям право покупать нашу землю. Это предательство интересов собственного народа, предательство страны!

Майя Санду против Церкви, института с самым высоким уровнем доверия граждан. Свыше 90% наших соотечественников считают себя православными христианами, а большинство хотят в церковь 1-2 раза в год.

Майя Санду готова выполнить любое распоряжение, поступающее из-за рубежа, даже идущее в ущерб нашим гражданам. Примером является соглашение, которое она в качестве премьер-министра, согласовала с МВФ, и которое предусматривало повышение цены на природный газ, увеличение налогов и сборов. Бывший вице-премьер-министр Александр Муравский рассказал, что, будучи сотрудником Всемирного Банка, Майя Санду выступала против финансовой поддержки Молдовы, выдвигая при этом дополнительные условия. Таким образом, Майя Санду выступала ПРОТИВ национальных интересов Молдовы.

В качестве премьер-министра Майя Санду отказалась посещать Российскую Федерацию – одного из основных торговых партнеров Молдовы. Получается, что Майя Санду намеревается дружить лишь с Западом, против Востока.

Андрей Нэстасе обвинил Майю Санду в том, что она избегает говорить о плане федерализации Молдовы, продвигаемом Берлином, который молчаливо одобрен лидером ПДС в бытность главой кабмина.

ОБМАН ВОСЬМОЙ . Работать транспарентно – с прессой и гражданами

Большинство публичных конкурсов, организованных правительством Санду, провалились. На должности продвигались главным образом родственники, однопартийцы, причем, без учета результатов конкурсов.

Майя Санду – один из политиков, который подал множество судебных исков против СМИ. Ей не нравится критика и неудобные вопросы.

На пресс-конференции в 2019 году ее сторонники заблокировали доступ в зал для части журналистов.

Майя Санду закрыла двери перед журналистами на заседании с участием представителей НПО. Это произошло 25 июня 2019 года.

Майя Санду вошла в историю как глава кабмина с наименьшим количеством поездок в территории. Все решения принимались в кабинетах правительства без учета мнения людей.

Партия Майи Санду запретила доступ журналистам на свой съезд, что является недемократическим поступком, идущим вразрез с обещаниями быть транспарентными.

ОБМАН ДЕВЯТЫЙ . Защищать четных людей

Возможно, именно по этой причине Майя Санду участвовала в выборах 2014 года по спискам «честных людей» из ЛДПМ. Тогда она защищала тех, кто участвовал в краже миллиарда и концессии аэропорта. Поняв, что ЛДПМ проваливается, она создает собственную партию «честных людей», которая в 2016 году незаконно финансировалась компанией олигарха Илана Шора.

ОБМАН ДЕСЯТЫЙ . Жить скромно, как народ

Это говорит Майя Санду, на банковском счету которой было 160 000 американских долларов.

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