Первые учебные дни в Минске начались не с линеек в школах столицы, а с задержания протестующих ОМОНом, передает ВВС.

Тысячи студентов вышли 1-го сентября на улицы столицы Белоруссии высказать несогласие с режимом действующего президента Александра Лукашенко. Более сотни демонстрантов были задержаны, под раздачу также попали журналисты. На кадрах видео, опубликованных в сети, видно, как ОМОН выхватывает из толпы молодых людей.

По информации госдепартамента США, Белый дом готовит санкции против семи граждан Белоруссии, подозреваемых в фальсификации итогов президентских выборов, прошедших 9-го августа.

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