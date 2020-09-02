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Газета "Кишиневские новости"

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Тысячи протестующих студентов вышли на улицы столицы Белоруссии

02 сентября
21:26 2020
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Первые учебные дни в Минске начались не с линеек в школах столицы, а с задержания протестующих ОМОНом, передает ВВС.

Тысячи студентов вышли 1-го сентября на улицы столицы Белоруссии высказать несогласие с режимом действующего президента Александра Лукашенко. Более сотни демонстрантов были задержаны, под раздачу также попали журналисты. На кадрах видео, опубликованных в сети, видно, как ОМОН выхватывает из толпы молодых людей.

По информации госдепартамента США, Белый дом готовит санкции против семи граждан Белоруссии, подозреваемых в фальсификации итогов президентских выборов, прошедших 9-го августа.

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