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Газета "Кишиневские новости"

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Израиль и ОАЭ укрепляют дружеские отношения

Израиль и ОАЭ укрепляют дружеские отношения
02 сентября
21:26 2020
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После заключения мира между Израилем и ОАЭ в прошлом месяце стало возможно совершать прямые телефонные звонки и заказывать прямые билеты на самолет, сообщает ВВС.

ОАЭ стали первым арабским государством, заключившим мир с Израилем за 26 лет, последовав примеру Египта и Иордании. 31-го августа был осуществлен первый коммерческий перелет по маршруту Израиль – ОАЭ с израильской делегацией на борту, что положило начало укреплению связей двух государств. Правительства обсуждают вопрос открытия посольств и начала торговых отношений.

Молодые люди из Израиля и ОАЭ встречаются в видеоконференциях, чтобы получше узнать культуры друг друга. Инициатива пошла от Тель-Авивской неправительственной организации ISRAEL-is, связавшейся с членами Молодежного совета Эмиратов.

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