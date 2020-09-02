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Газета "Кишиневские новости"

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Ученые доказали – пчелиный яд убивает раковые клетки!

Ученые доказали – пчелиный яд убивает раковые клетки!
02 сентября
21:16 2020
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Австралийские ученые Института медицинских исследований Гарри Перкинса выяснили, что пчелиный яд разрушает клетки, вызывающие рак молочной железы, передает ВВС.

Яд, а конкретнее вещество в его составе – мелиттин, был использован в лабораторных исследованиях для борьбы с тройным отрицательным раком груди, который требует сложного комбинированного лечения, и белка HER2, участвующего в прогрессии агрессивных типов рака. Результаты исследования были названы «удивительными», однако ученые настаивают на дальнейшем исследовании.

Рак молочной железы или рак груди является одним из наиболее распространенных типов рака, встречающихся у женщин. Несмотря на то, что существуют тысячи химических соединений, которые эффективно борются с раковыми клетками в лабораторных условиях, только некоторые из них подходят для лечения человека. Ранее ученые уже обнаружили, что пчелиный яд содержит уничтожающее раковые клетки вещество.

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