Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 сентября 26575 излечившихся
02 сентября
20:11 2020
На сегодняшний день в стране 26575 человек прошли лечение и 1024 умерли от инфекции COVID-19. На 2 сентября в Молдове подтверждено 37740 случаев заражения новым коронавирусом. Состояние здоровья 509 инфицированных – тяжелое (в том числе 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1247 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.
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