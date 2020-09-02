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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 сентября 26575 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 сентября 26575 излечившихся
02 сентября
20:11 2020
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На сегодняшний день в стране 26575 человек прошли лечение и 1024 умерли от инфекции COVID-19. На 2 сентября в Молдове подтверждено 37740 случаев заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья 509 инфицированных – тяжелое (в том числе 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1247 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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