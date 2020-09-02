Сегодня, 2-го сентября, в Приднестровье прошел парад в честь юбилея образования непризнанной республики.

На площади имени Суворова самопровозглашенной столицы Тирасполя отмечался 30-й юбилейный год образования так называемой Приднестровской Молдавской республики. В военном параде приняла участие армия региона, показав технику, призванную защищать Приднестровье в случае военного конфликта. Выпускников Военного института нарядили в форму солдат Великой Отечественной войны и расчехлили легендарную «Катюшу».

В параде приняло участие более 100 единиц военной техники, включая извлеченные из-под пыли и пепла мотоциклы, оснащенные пулеметами времен Второй Мировой. В завершение парада Главнокомандующий Вадим Красносельский сошел с трибуны и лично поблагодарил командиров частей за отличную подготовку к мероприятию.

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