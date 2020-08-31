Глава минздрава продолжает координировать ситуацию дистанционно, после того как у нее был выявлен Covid -19

Виорика Думбрэвяну обратилась к специалистам Национального агентства по общественному здоровью и минздрава с поручением продолжить координацию работы с министерством образования для оказания учебным заведениям всей возможной поддержки, и в то же время вести мониторинг соблюдения рекомендаций медиков.

«Знаем, что Агентство работает на полную мощность и прилагает удвоенные усилия по управлению и надзору за эпидемиологической ситуацией, оценивая подготовку учебных заведений по всей стране. Речь идет о здоровье наших детей, вот почему требую, чтобы все рекомендации специалистов строго выполнялись в каждом учебном учреждении», – подчеркнула Думбрэвяну.