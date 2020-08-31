Индийские власти обвинили Китай в нарушении соглашения о границе со спорной территорией бывшего индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает ВВС.

По официальным данным, китайские войска провели ряд «провокационных военных действий» с целью изменения статус-кво исторической области Индии Ладакха, отделенной от штата Джамму и Кашмир. Ранее, в июне, уже происходили столкновения двух сторон конфликта. Погибли 20 индийских солдат, Китай не комментировал, были ли потери с их стороны.

Китай и Индия обвинили друг друга в провокациях и пересечениях границы. Китай отрицает свою причастность к нарушению статус-кво Ладакха.

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