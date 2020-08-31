Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская была приглашена обратиться к Совету Безопасности ООН, сообщает Reuters.

Основной соперник Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская была вынуждена покинуть страну, после начала массовых протестов в столице. По приглашению Эстонии, 4-го сентября Тихановская выступит с обращением к Совбезу ООН. Основным поводом для обращения послужили угрозы в адрес координационного совета оппозиции.

В минувшее воскресенье, 30-го августа, тысячи граждан собрались в центре Минска на митинг, высказывая несогласие с результатами президентских выборов. Протесты продолжаются третью неделю. Эстония, Латвия и Литва объявили о введении санкций в отношении 30 белорусских граждан, включая президента Лукашенко.

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