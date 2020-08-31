Сегодня, 31 августа, был совершен первый коммерческий перелет по маршруту Израиль – ОАЭ, обозначивший значительный шаг в налаживании отношений между государствами, передает ВВС.

Крупнейшая авиакомпания Израиля El Al успешно осуществила трехчасовой перелет с делегацией израильских и американских представителей на борту. Саудовская Аравия позволила самолету пересечь свои воздушные границы, что ранее было запрещено. ОАЭ стали третьим арабским государством в Средней Азии, признавшим Израиль с момента его основания в 1948 году. Начиная с 1972 года, в ОАЭ действовал закон, бойкотирующий Израиль, однако в субботу, 29-го августа, он был отменен. Ранее в августе между представителями двух государств состоялась первая открытая телефонная конференция.

Рейс LY971, обозначенный так же, как и международный телефонный код ОАЭ, вез на борту делегатов Израиля и США, в том числе советника Дональда Трампа Джареда Кушнера и главу Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата.

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