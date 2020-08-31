Понедельник, 31 августа 2020, 20:11

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Ученые США определили, что защищает женщин от тяжелого течения коронавирусной инфекции

Ученые США определили, что защищает женщин от тяжелого течения коронавирусной инфекции
31 августа
16:56 2020
Версия для печати

В этом заслуга гормона эстрогена

Ученые из Медицинской школы Уэйк-Форест в Северной Каролине выяснили, что помогает женщинам легче переносить коронавирусную инфекцию. Это более высокий, чем у мужчин, уровень гормона эстрогена. Он снижает уровень фермента, приносящего вирус в различные органы. Именно поэтому риск переболеть в более тяжелой форме у мужчин гораздо выше, а летальных исходов среди представителей сильного пола вдвое больше.

По мнению специалистов, в лечении представителей разных полов нужно использовать разные методы лечения и даже вводить им различные типы вакцин, с учетом гормональных различий, передает «МИР 24».  

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака с 31 августа по 6 сентября

Какие знаки зодиака попадут под программу защиты Вселенной в начале сентября

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,52–0,63%
EUR19,74–0,35%
GBP22,09–0,48%
UAH0,60–0,74%
RON4,08–0,32%
RUB0,22–0,99%

Курсы валют в MDL на 31.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд