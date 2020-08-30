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Газета "Кишиневские новости"

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Под Воронежем установили памятник танку, построенному на средства советской интеллигенции

30 августа
21:01 2020
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Деньги на боевую машину перечислили в Фонд обороны известные писатели и художники

Тяжелый танк, названный «Беспощадный», был построен в 1942 году на средства, врученные поэтам Сергею Михалкову и Самуилу Маршаку, а также художникам Кукрыниксам, по случаю присуждения им Сталинской премии. Лауреаты отдали деньги в Фонд обороны.

Машина была по-настоящему боевой, уже в год своего изготовления экипаж подбил двенадцать вражеских танков и семь бронемашин. Танк украшен карикатурой Кукрыниксов на Гитлера и строчками Маршака, призывающими беспощадно громить врага.

У монумента были перезахоронены останки танкистов, которые геройски пали зимой 1943 года, когда в этих краях шли тяжелые бои, пишет «Российская газета».

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