Такое предположение сделали канадские биологи

Ученые из Альбертского университета в Канаде провели эксперимент, в ходе которого использовали препараты для лечения перитонита у кошек против коронавируса. Выяснилось, что эти лекарства эффективно подавляют размножение клеток коронавируса. Специалисты объясняют это тем, что перитонит у кошек возникает в результате заражения также коронавирусом, только другого типа. И два экспериментальных препарата с успехом справляются с этой опасной болезнью животных. Оказалось, что им под силу и нынешний коронавирус, от которого страдает человечество.

Правда, эксперимент проходил в лабораторных условиях. А чтобы подтвердить его результаты, необходимы клинические исследования, передает ТАСС.

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