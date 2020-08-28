Дамы болеют легче

Ученые из Йельского университета в США, наблюдая за пациентами с коронавирусом с начала эпидемии, пришли к выводу, что организмы мужчин и женщин по-разному реагируют на инфекцию.

У женщин развивается более устойчивый иммунитет, клетки которого идентифицируют и уничтожают вирусы, при этом возраст 60+ помехой не является. А вот у мужчин – чем они старше, тем иммунный ответ слабее.

Следовательно, при назначении лечения при прочих равных необходимо учитывать и половые различия пациентов. И хотя исследование проводилось ан небольшом количестве испытуемых, специалисты все же советуют принять его результаты во внимание, сообщает «Medical Xpress».

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