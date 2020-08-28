Таких пациентов не больше 0,5%

Современная медицина научилась с помощью лекарств подавлять развитие ВИЧ-инфекции. Но ее носители обречены на пожизненный прием препаратов. Однако есть пациенты, у которых без всякого лечения уровень вируса остается очень низким. Их не больше 0,5%. Таких людей называют «элитными контроллерами».

Ученые из Института Рэйгона в США решили изучить этот феномен. В эксперименте задействовали 64 контроллера и сорок одного пациента, проходящего медикаментозное лечение. У всех участников первой группы количество вирусов в костном мозге было существенно ниже, чем у тех, кто принимал лекарства. У двоих – мужчины и женщины – вирус вообще не смогли выявить с первой попытки, а у женщины в конце концов обнаружили только не способные размножаться вирусы.

До сих пор такие показатели были получены только в анализах «берлинского пациента», который первым в мире излечился от СПИДа, но это произошло после длительного лечения дорогостоящими препаратами. Женщина же (ее имя не сообщается) никакого лечения не принимала.

Ее еще предстоит тщательно всесторонне обследовать, но случай может стать сенсацией, сообщает «Nature».

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