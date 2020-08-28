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Газета "Кишиневские новости"

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Как по знаку зодиака женщина может найти идеального мужчину?

Как по знаку зодиака женщина может найти идеального мужчину?
28 августа
19:56 2020
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Каждая женщина ищет мужчину своей мечты. Кое-кто всю жизнь ищет, не желая понимать, почему всем подругам повезло в жизни, и только она одна такая неудачница. А ведь мечтала об умном, красивом, любящем и понимающем, да вроде и встречались такие по жизни, но как-то не срослось…

А может стоило заглянуть в свой гороскоп и, учитывая основные черты своего характера, искать того, кто вам подходит, а не похожего на мужа своей счастливой подруги?

Так какими же чертами должен обладать мужчина, который станет мужем мечты для каждой женщины из разных зодиакальных знаков?

Женщина – ОВЕН

Огненным и страстным представительницам этого знака нужны внимательные и искренние мужчины. При этом сильный и уверенный мужчина не должен запирать свободолюбивую женщину – Овна в клетку, пусть даже и золотую, а должен принимать ее такой, какая она есть и доверять безгранично.

Женщина – ТЕЛЕЦ

Серьёзным представительницам этого знака, стремящимся к созданию крепкой, счастливой семьи, не нужны авантюристы или мужчины на час. Им нужен надежный и спокойный, кто станет опорой в жизни и будет любить, не ставя женщине – Тельцу никаких условий.

Женщина – БЛИЗНЕЦЫ

Яркие и стихийные представительницы этого знака живут эмоциями от красочных картинок окружающего мира. Им не интересны серые будни. Потому рядом должен быть страстный любитель приключений, способный удивлять и поддерживать интерес к себе, растущим интеллектуальным уровнем.

Женщина – РАК

Невероятно чувственным представительницам этого знака нужен мужчина, способный не просто создать эмоциональный комфорт, но и постоянно демонстрировать свою заботу. Он должен чувствовать ее настроение и быть готовым ждать ее любви столько, сколько потребуется.

Женщина – ЛЕВ

Уверенные и смелые представительницы этого знака должны найти себе мужчину под стать себе. Он не должен уступать Львице ни в чем. Его лидерские способности и широчайший круг интересов должны поразить воображение женщины – Льва. Ей всегда должно быть интересно с партнером.

Женщина – ДЕВА

Скрытные и ранимые представительницы этого знака очень осторожны в выборе партнера. Им нужен нежный и чуткий мужчина, который не побоится разделить с ней любые трудности, способный на сострадание и заботу. А главное – он должен будет смириться с тотальным контролем женщины – Девы.

Женщина – ВЕСЫ

Мечтающие о гармонии представительницы этого знака умеют создавать уют вокруг себя, в том числе комфортные отношения с окружающими. Мужчина должен излучать стабильность, быть верным другом и любящим мужем в одном лице. Он должен быть опорой и просчитывать каждый свой шаг.

Женщина – СКОРПИОН

Честные и заботливые представительницы этого знака при выборе партнера не должны полагаться на первое впечатление, им необходимо присмотреться к мужчине, оценить его интеллект и чувство юмора. Он должен быть искренним, ответственным и заботливым.

Женщина – СТРЕЛЕЦ

Необыкновенно позитивные представительницы этого знака обожают жизнь во всех ее проявлениях. Их спутником по жизни может стать столь же свободолюбивый мужчина, как и сама женщина – Стрелец. Это должен быть заботливый любитель путешествий, который будет радоваться жизни вместе с ней.

Женщина – КОЗЕРОГ

Сильные представительницы этого знака строят семью, в первую очередь, ради детей. А так как для детей важна крепкая семья, женщины – Козероги создают такие семьи только с мужчинами, разделяющими их представление о жизни и их семейный уклад.

Женщина – ВОДОЛЕЙ

Свободолюбивые представительницы этого знака очень внимательны ко всему, что происходит вокруг них. Они анализируют любую ситуацию, в которой оказались. Мужчина такой женщины должен быть умным и глубоким, чтобы с ним было интересно. И должен полностью доверять своей женщине.

Женщина – РЫБЫ

Романтичные представительницы этого знака всегда парят где-то в облаках. Потому им нужен мужчина активный, умеющий решать любые проблемы. Если почувствует искреннюю любовь к себе, женщина – Рыба готова будет простить очень многое своему партнеру.

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