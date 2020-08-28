Во всем виноват коронавирус

Эпидемия коронавируса наложила свой отпечаток и на работу знаменитой Венской оперы. Сезон открывается в сентябре. Билеты будут именными, данные о контактах каждого зрителя поступят в отдельную базу данных, чтобы, если кто-то из них заболеет, можно было выявить весь круг общения.

Кресла будут отодвинуты друг от друга на метр, вход в зал разрешат только в масках. На время представления их можно будет снять, но надеть снова придется еще до того, как артисты закончат поклоны, чтобы при выходе из зала соблюсти меры безопасности.

Зрители больше не смогут подходить к сцене, чтобы вручить артистам цветы или взять автограф. И от криков «Браво!» тоже предложно воздержаться, ведь для этого пришлось бы снять маску. Любителя искусства предложено ограничиться овациями, пишет газета «Die Presse».

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