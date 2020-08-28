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Газета "Кишиневские новости"

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Японская гостиница предлагает разделить ночлег с котом

Японская гостиница предлагает разделить ночлег с котом
28 августа
16:56 2020
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Это услуга для тех, кто любит животных, но пока не завел питомца

Отель на японском курорте Югаваре предлагает необычную услугу. Постояльцы могут проживать в номерах вместе с котом. Животных предоставляет напрокат администрация гостиницы. Для начала потенциальный клиент знакомится с животным в специальном кафе при отеле. Если они находят общий язык, пара отправляется на ночлег. На «хозяина» возлагается обязанность кормить своего пушистого компаньона и убирать за ним (все необходимое для этого отель предоставляет).  

Услуга пользуется популярностью. Те, кому понравится общаться с котом, могут взять его домой, если поймут, что действительно хотят завести такого питомца на постоянной основе, а не просто временно играть с пушистиком, пишет портал «SoraNews24».

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