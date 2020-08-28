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Газета "Кишиневские новости"

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В Швейцарии придумали антивирусные джинсы

В Швейцарии придумали антивирусные джинсы
28 августа
16:26 2020
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Одежда становится такой благодаря специальной пропитке

Швейцарская компания HeiQ разработала жидкость, способную убивать на поверхности тканей абсолютное большинство частиц коронавируса.

Применение пропитке нашли в производстве джинсов и уже смоделировали целую коллекцию одежды из этой ткани. На первое октября намечен показ.

Пропитка долговечна и сохраняет свои антивирусные свойства даже после того, как одежду постирают не меньше тридцати раз, сообщает «Dazed».

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