В Швейцарии придумали антивирусные джинсы
28 августа
16:26 2020
Одежда становится такой благодаря специальной пропитке
Швейцарская компания HeiQ разработала жидкость, способную убивать на поверхности тканей абсолютное большинство частиц коронавируса.
Применение пропитке нашли в производстве джинсов и уже смоделировали целую коллекцию одежды из этой ткани. На первое октября намечен показ.
Пропитка долговечна и сохраняет свои антивирусные свойства даже после того, как одежду постирают не меньше тридцати раз, сообщает «Dazed».
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