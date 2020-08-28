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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В Израиле нашли потерянный библейский город

28 августа
15:36 2020
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Раскопки длились 32 года

Израильские археологи обнаружили остатки города, описанного в Библии, а также в трудах античного историка Иосифа Флавия. После тридцати двух лет раскопок специалисты пришли к заключению, что это Вифсаида, где, если верить Книге книг, Иисус творил свои чудеса – сумел накормить пятью хлебами пять тысяч человек, вернул зрение слепому и ходил «по морю, аки по суху». 

Город располагался поблизости от Галилейского моря, его название означает «дом рыбалки/охоты». И при раскопках нашли немало рыболовных принадлежностей. Сегодня береговая линия проходит на большем расстоянии от населенного пункта, но, как считают археологи, за две тысячи лет в результате тектонических сдвигов местоположение водоема могло измениться, сообщает «Daily Mail».

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