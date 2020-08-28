Чем вызван интерес именно к этому полотну, непонятно

Не везет картине классика голландской живописи Франса Хальса «Два смеющихся мальчика с кружкой пива»! За последние двадцать с лишним лет его похищают из музея в третий раз.

Полотно, написанное в первой четверти XVII века, принадлежит музею Бойманса – ван Бенинген в Роттердаме, но временно находилось в экспозиции другого музея – Хофьи ван Арден в городе Лердам близ Амстердама. Кража произошла ночью, воры взломали запасной выход и унесли шедевр. А он, между прочим, оценивается в пятнадцать миллионов евро. Похитители успели скрыться до прибытия полиции.

Правоохранителям предстоит заниматься поисками полотна, причем уже в третий раз. Впервые картину похитили еще в 1988 году, тогда розыски заняли три года. Вторично полотно стало объектом интереса злоумышленников в 2011 году, тогда найти «Мальчиков» удалось за шесть месяцев, пишет «Российская газета».

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