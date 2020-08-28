Хозяин уже и не надеялся

Иногда любопытные находки делают не только археологи. Так, к одному из владельцев вернулся кошелек, потерянный почти двадцать лет назад.

Его очень обрадовало сообщение из полиции, куда принесли найденный предмет. Денег в бумажнике, естественно, не было, зато там обнаружилась кредитка и студенческий билет, выданный еще в 2001 году. Это и позволило установить, кому принадлежал кошелек и вручить потерю хозяину.

На всю операцию по поиску правоохранителям понадобилось не больше суток, сообщает агентство UPI.

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