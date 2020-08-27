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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 августа 24433 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 августа 24433 излечившихся
27 августа
18:11 2020
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На сегодняшний день в стране 24433 человека прошли лечение и 977 умерли от инфекции COVID-19. На 27 августа в Молдове подтверждено 35546 случаев заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья 544 инфицированных – тяжелое (в том числе 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1380 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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