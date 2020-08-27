На сегодняшний день в стране 24433 человека прошли лечение и 977 умерли от инфекции COVID-19. На 27 августа в Молдове подтверждено 35546 случаев заражения новым коронавирусом. Состояние здоровья 544 инфицированных – тяжелое (в том числе 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1380 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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