К вечеру 27 августа в Молдове зарегистрированы 564 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 3007, из них первичных – 2366, а повторных 641.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 35546 человек.

Из 564 новых случаев на сегодняшний день 35 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 6, медсестры – 28, вспомогательный персонал -1.

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