Так считает Александр Муравский, экс-вице-премьер РМ

Подходит к концу мандат Игоря Додона на посту президента страны. Пришло время провести тщательный анализ и сделать выводы: что и как удалось сделать. Свою точку зрения специально для eNews озвучил Александр Муравский, экс-вице-премьер РМ.

«На первом этапе президенту не давали ничего делать. Он был в полном противоречии с парламентом и правительством, власть Плахотнюка не давала ему возможности полноценно себя показать. Раньше Додона критиковали за то, что он не выполняет свои обещания, хотя согласно его полномочиям, он и не мог. На втором этапе он проявляет завидную активность, и за это на него опять нападают. Его уже критикуют за то, что много на себя берет. Хотя законы он не нарушает. Помните, как Воронин рулил в государстве, когда в парламенте у него было 70 мандатов?»

Муравский уверен, что Игорь Додон справляется со своими обязанностями, несмотря на пандемию, экономический кризис и засуху.

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