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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Молдова с трудом вырывается из коррупции и диктатуры

Додон: Молдова с трудом вырывается из коррупции и диктатуры
27 августа
16:41 2020
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В связи с празднованием 29-й годовщины независимости президент упомянул и победу, которую Молдова одержала в 2019 году, положив конец диктату олигархов.

«Год назад новые политические и общественные силы с различными взглядами положили конец одиозной диктатуре олигархов, которая удерживала Молдову в плену после 2009 года. Сегодня мы констатируем, что страна с трудом вырывается из щупалец каракатицы коррупции и диктатуры.

Надеюсь, что мы усвоили урок: нам нужно больше воли и мудрости, нам нужен диалог и больше открытости. Я верю в будущее Республики Молдова. Я верю в миллионы молдаван, которые хотят жить в процветающей и демократической Молдове», – говорится в послании президента. В завершении президент высказал убежденность в том, что молдавский народ является сильным: он может сохранить свою национальную силу и государственность. И для этого необходимо непоколебимое доверие к собственной стране.

«Поэтому считаю, что долг политического класса, в том числе и мой долг как президента страны – воспитать у граждан веру в Молдову и трудиться ради ее развития», – сказал в заключение президент Молдовы Игорь Додон.

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