Отмечая 29-ю годовщину независимости, нужно подчеркнуть, что сувереном в молдавском государстве был и есть народ, который веками яростно боролся за свободу и национальное самоопределение. С таким посланием обратился по случаю национального праздника – Дня Независимости – президент Молдовы Игорь Додон. Глава государства заявил, что в качестве президента Молдова он гордится достижениями наших сограждан: спортсменов и предпринимателей, студентов и учеников, которые с честью представляют нашу страну во всем мире.

«Впервые за последние 100 лет Молдова пользуется самым широким международным признанием, став членом мировых и европейских организаций, установив политико-дипломатические отношения с 186 странами, присоединившись к многочисленным международным конвенциям и договорам», – отметил глава государства.

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