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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Либеральные реформы принесли Молдове разорение экономики

Игорь Додон: Либеральные реформы принесли Молдове разорение экономики
27 августа
16:36 2020
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В своей речи по случаю 29-й годовщины независимости РМ президент сказал и о проблемах, которые существуют в стране.

Игорь Додон подчеркнул, что сегодня с сожалением нужно отметить, что определенные реформы принесли стране не развитие, а миллиардные грабежи, разорение экономики, деградацию социальной сферы, ускоренную депопуляцию молдавских сел.

«Сегодня мы должны иметь смелость признать, что за годы независимости Молдова сильно деградировала, особенно в социально-экономической сфере. Политико-идеологические и геополитические противостояния постоянно вызывали политическую и институциональную нестабильность, утечку кадров и смену правительств. За 29 лет независимости у нас сменилось 26 правительств», – сказал президент. В то же время Игорь Додон обратил внимание, что правящие партии пытались проводить различную политику в экономике – от плановой до либеральной.

«Сегодня мы с сожалением отмечаем, что либеральные реформы, настойчиво продвигаемые некоторыми политиками и их внешними наставниками, принесли стране не развитие, а миллиардные грабежи, разорение экономики, деградацию социальной сферы, ускоренную депопуляцию молдавских сел», – сказал президент.

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