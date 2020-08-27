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Газета "Кишиневские новости"

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Жительница Лондона поплатилась за свою доброту

Жительница Лондона поплатилась за свою доброту
27 августа
15:41 2020
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Ей выписали штраф за то, что она решила бесплатно раздать яблоки из своего сада

Жительница Лондона, работающая медсестрой, собрала в своем саду богатый урожай яблок и решила поделиться ими со всеми нуждающимися. Женщина сложила плоды в коробки, на которых написала, что яблоки бесплатные, и выставила их на улицу.

Местные власти не оценили добрый поступок и решили, что женщина таким образом разбрасывает мусор. Ей выписали внушительный штраф в сто пятьдесят фунтов. История попала в социальные сети и вызвала большой отклик.

Муниципалитету пришлось признать, что произошло недоразумение и извиняться. Штраф был отменен, передает «Москва 24».

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