Ей выписали штраф за то, что она решила бесплатно раздать яблоки из своего сада

Жительница Лондона, работающая медсестрой, собрала в своем саду богатый урожай яблок и решила поделиться ими со всеми нуждающимися. Женщина сложила плоды в коробки, на которых написала, что яблоки бесплатные, и выставила их на улицу.

Местные власти не оценили добрый поступок и решили, что женщина таким образом разбрасывает мусор. Ей выписали внушительный штраф в сто пятьдесят фунтов. История попала в социальные сети и вызвала большой отклик.

Муниципалитету пришлось признать, что произошло недоразумение и извиняться. Штраф был отменен, передает «Москва 24».

Читайте также: Какие знаки зодиака осыплет золотом сентября в первой декаде

Какие перемены принесет осень каждому знаку зодиака