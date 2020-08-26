Об этом пишет телеграмм-канал «НЕЗЫГАРЬ»

Имя молдавского беглого олигарха связывается с лагерями подготовки тактических диверсионных групп в Закарпатье, Мукачево, Львове и Белостоке. Он назван одним из якорных спонсоров.

Автор статьи пишет о 650 бойцах в составе сборных групп по 25 человек и законспирированных мини-полигонах с макетами в натуральную величину типовых объектов государственной инфраструктуры Минска.

Бойцов обучают, как провоцировать и наращивать реактивное настроение в толпе, как перейти к острой фазе конфликта с милицией, ОМОНом, охраной президента.

– Задачи ставились разные: от захвата и 2-3-часового удержания Телецентра, а также районных администраций и отделов милиции, до штурма СИЗО. Группы успели проникнуть в РБ в период с марта по май 2020. На самой же территории Украины интересы Плахотнюка представляет пул из 4 человек и лично Пётр Порошенко, – отмечает автор.

Автор утверждает, что одним из основных пунктов перемирия Зеленского с Порошенко, при посредничестве Ахметова, было сохранения транзита контрабанды из украинских портов в ЕС и страны Балтии и Балкан.

– Ежемесячно на счета, подконтрольные семье жены Владимира Зеленского в Австрии и Италии, Плахотнюк переводит €12- 20 млн за движение потоков оружия, наркотиков, ценных пород леса, автозапчастей и табачно-алкогольной продукции. За 2019/2020 эти счета были наполнены на €123 млн, после чего по разным договорам от консалтинга до чтения лекций по видеосвязи во время пандемии их получил Владимир Зеленский на свой личный счёт в банке Chase Manhattan Bank в Нью Йорке, – пишет автор.

Он также заявляет, что ежемесячный взнос Плахотнюка на содержание подготовительных баз составляет €15-25 млн, это «цена за лояльность Вашингтона и торпедирование процесса экстрадиции».

– Стоимость же управляемого и не нашедшего оснований для задержания и экстрадиции молдавского политика запроса Интерпола обошлась экс главе ДПРМ в $30 млн, перечисленные в криптовалюте на счета в Доминиканской Республике трёх высокопоставленных сотрудников штаб-квартиры Интерпола, – пишет автор телеграмм-канала «НЕЗЫГАРЬ».

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