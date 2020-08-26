Среда, 26 августа 2020, 20:49

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

В Японии открылся аттракцион специально для автомобилистов

В Японии открылся аттракцион специально для автомобилистов
26 августа
16:36 2020
Версия для печати

В нем можно поучаствовать, не выходя из машины

«Дом с привидениями» – популярный аттракцион в разных парках развлечений. Обычно посетители в нем непосредственно контактируют с «призраками». Но в условиях эпидемии коронавируса требуется обеспечение мер безопасности в виде социальной дистанции. И японская компания «Kowagarasetai», специализирующаяся на организации таких аттракционов, придумала новый вариант.

Теперь любителям острых ощущений нет необходимости выходить из автомобиля. Они въезжают в гараж, ворота которого закрываются, и вокруг машины начинают появляться актеры, загримированные под окровавленных призраков. Они пачкают автомобиль «кровью», раскачивают его и всячески пытаются устрашить посетителей. 

Сеанс длится примерно двадцати минут, затем машина отправляется на мойку. Удовольствие не дешевое: 75 долларов с собственным автомобилем, но если его нет, машину можно взять напрокат тут же, тогда придется доплатить еще десять долларов, пишет CNN.

Читайте также: Какие перемены принесет осень каждому знаку зодиака

Три знака зодиака в сентябре подхватит счастливая волна

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,60+0,18%
EUR19,61–0,01%
GBP21,88+0,45%
UAH0,60+0,11%
RON4,05–0,05%
RUB0,22–0,18%

Курсы валют в MDL на 26.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд