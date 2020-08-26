В нем можно поучаствовать, не выходя из машины

«Дом с привидениями» – популярный аттракцион в разных парках развлечений. Обычно посетители в нем непосредственно контактируют с «призраками». Но в условиях эпидемии коронавируса требуется обеспечение мер безопасности в виде социальной дистанции. И японская компания «Kowagarasetai», специализирующаяся на организации таких аттракционов, придумала новый вариант.

Теперь любителям острых ощущений нет необходимости выходить из автомобиля. Они въезжают в гараж, ворота которого закрываются, и вокруг машины начинают появляться актеры, загримированные под окровавленных призраков. Они пачкают автомобиль «кровью», раскачивают его и всячески пытаются устрашить посетителей.

Сеанс длится примерно двадцати минут, затем машина отправляется на мойку. Удовольствие не дешевое: 75 долларов с собственным автомобилем, но если его нет, машину можно взять напрокат тут же, тогда придется доплатить еще десять долларов, пишет CNN.

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