Владимир Зеленский выступил перед участниками третьего международного волонтерского и ветеранского форума под названием «Там, где мы – там Украина», сообщает Укринформ.

Президент заявил, что стране нужна боеспособная армия. «Сегодня мы движемся к миру, 28 дней не имеем боевых потерь, не теряем лучших, не теряем наших собратьев. И нам нужен мир только на условиях Украины», – уточнил Зеленский. На форум приглашены представители бизнес-ассоциации ветеранов США и участники боевых действий 90-х годов прошлого века из Хорватии. И это символично. В Киеве многие политики говорят о том, что Украина должна пойти по пути Загреба, в 1995-м году проведшего операцию «Буря». В ее результате была ликвидирована Сербская краина, а за пределы страны изгнано около 250 тысяч сербов. Нечто подобное радикалы предлагают осуществить и на востоке Украины.

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