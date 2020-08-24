Ограничения для граждан страны из-за пандемии коронавируса сохраняются четвертый месяц, сообщает «Международное румынское радио».

Еще на 30 дней продлен, как это называют в Румынии «Режим повышенной готовности». Объясняется это тем, что в последнее время отмечен рост заболеваемости COVID-19. Однако никаких новых запретов не вводится. Наоборот, на летних верандах теперь можно сидеть до полуночи, их владельцев обязали при этом наблюдать за тем, чтобы клиенты соблюдали социальную дистанцию. Также необходимо носить маски в людных общественных местах, таких как рынки, остановки общественного транспорта, массовые празднества.

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