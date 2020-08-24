Джо Байден, кандидат на пост президента США от Демократической партии, в интервью телеканалу ABC News заявил, что в случае своей победы на выборах, готов будет пойти и на второй четырехлетний срок.

Сейчас демократу уже 77 лет. Некоторые избиратели за океаном уже сегодня спрашивают: насколько Байден адекватен, в состоянии ли он рулить страной? «Я думаю, это обоснованный вопрос, который допустимо задавать любому человеку старше 70 лет, здоровы ли они и готовы ли, но я могу лишь сказать американцам: вы увидите», – сумбурно говорил Байден, намеревающийся управлять супердержавой восемь лет. Самым старым президентом США пока остается Рональд Рейган, на момент первой инаугурации ему было 69 лет.

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