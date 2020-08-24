В интервью телеканалу «Звезда» глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что танк Т-14 на платформе «Армата» поступит на вооружение к концу этого началу следующего года.

Министр уточнил – пока техника проходит государственные испытания. Мантуров заявил, что несколько стран уже выразили желание приобрести новейший российский танк. Пока определяются параметры экспортного варианта бронетехники. Однако она будет поставляться за рубеж только после того, как будут выполнены все обязательства по насыщению техникой российской армии. При этом эксперты удивлены количеством новейших танков заказанных военным ведомством, всего 132 единицы до конца 2021 года. Предполагается, что Т-14 очень дорогой, а потому он не заменит все стоящие на вооружении: Т-90, Т-80 и Т-72.

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