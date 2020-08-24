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Газета "Кишиневские новости"

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Какие знаки зодиака могут полностью положиться на свою интуицию

Какие знаки зодиака могут полностью положиться на свою интуицию
24 августа
12:51 2020
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Каждый из нас сталкивался в жизни с моментами яркой вспышки в сознании, моментами озарения, когда внезапно, в одночасье мозг сгенерировал решение, которого мы давно и упорно искали. Кто-то называет это чутьём, кто-то внутренним голосом, а кто-то интуицией. Она есть у каждого человека, но развита у всех в разной степени.

Далеко не каждый способен услышать ее голос. А она упорная вначале очень деликатно пытается достучаться до нас, показывая, что есть и другой путь – более короткий и благоприятный. А потом наступает этап, когда интуиция нам истошно кричит, что выбранный путь неверен, потому так высоки преграды и сильно противодействие. Но каждый сам волен выбирать – нужны ли ему подсказки этой капризной особы.

Наиболее сильно этот бесценный дар Вселенной развит у представителей четырёх зодиакальных знаков. Кто же эти счастливчики, которые могут полностью положиться на свою интуицию и благодаря ей прийти к победе первыми?

Общительность БЛИЗНЕЦОВ

Именно это качество дает мощный толчок к развитию интуиции. Близнецы постоянно в общении, огромное количество людей, проходящих через их жизнь, учат их анализировать и делать выводы – кто на что способен. И со временем их интуиция доходит до состояния, когда Близнецам достаточно нескольких минут общения, чтобы считать всю информацию и нарисовать себе полный психологический портрет собеседника.

Эмоциональность РАКА

Внешне холодные, Раки в душе необыкновенно эмоциональные натуры. Внешняя отчужденность призвана закрыть от посторонних глаз тот вулкан страстей, который бушует внутри, надежно укрытый панцирем. Необыкновенно чувственные, они переживают проблемы и разделяют заботы не только родных и близких, но и почти незнакомых людей. Их интуиция – удивительно тонко настроенный инструмент, дающий очень точную оценку всему происходящему.

Внимательность СТРЕЛЬЦА

Представители ещё одного зодиакального знака получили в дар мощно развитую интуицию. Стрельцы отличаются редкой внимательностью ко всему происходящему. А прекрасная память дает им возможность запоминать надолго и до мелочей всё, что происходит вокруг. Благодаря этим способностям Стрельцы точно знают, куда им идти не нужно, а если выхода нет, то они его всё равно найдут, причем благодаря интуиции выберутся из безвыходной ситуации с наименьшими потерями.

Мечтательность РЫБ

Ещё один водный знак с прекрасно развитой интуицией. Этим даром Рыбы наделены с рождения. Они, как и Раки, тонко чувствуют всё, что происходит вокруг. Вот только мечтательность их часто отвлекает от дел земных, унося мысли «в глубины мирового океана». А в это время в реальной жизни мимо них проходят счастливые возможности и удачные шансы. Пробиться сквозь мечтательность Рыб интуиции не всегда под силу, но если это всё же случилось, то решения принимаются уже разумом и логикой, а не сердцем.

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