Понедельник, 24 августа 2020, 17:28

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Андрей Тимотин и Илан Шор – фигуранты громкого уголовного дела в РФ

24 августа
11:31 2020
Версия для печати

Об этом написали авторы телеграм-канала ВЧК-ОГПУ.

Андрей Тимотин – близкий друг Влада Плахотнюка, который обеспечивает денежные резервы бывшего лидера Демпартии в Молдове, Илан Шор – молдавский политик и бизнесмен, поясняет своим читателям телеграм-канал.

«Следственный департамент МВД РФ может предъявить новые обвинения в рамках дела о крупнейшем канале по отмыванию денег. Это стало возможно после проверки показаний банкира Олега Кузьмина, заключившего сделку со следствием… Кузьмин дал показания и на молдавского политика Ренато Усатого. По версии Кузьмина, Усатый «привлекал в качестве клиентов преступного сообщества группу компаний, выполнявших государственные заказы ОАО «РЖД» и выводившие за рубеж денежные средства через банк «Балтика», «Инвест Банк» и другие кредитные организации», – сообщают авторы телеграм-канала.

Отметим, что в России мэру Бельц Ренато Усатому уже предъявлено обвинение, он также объявлен в розыск.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,61+0,41%
EUR19,67+0,77%
GBP21,79+0,60%
UAH0,60+0,32%
RON4,06+0,82%
RUB0,22+1,08%

Курсы валют в MDL на 24.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд