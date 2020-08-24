Об этом написали авторы телеграм-канала ВЧК-ОГПУ.

Андрей Тимотин – близкий друг Влада Плахотнюка, который обеспечивает денежные резервы бывшего лидера Демпартии в Молдове, Илан Шор – молдавский политик и бизнесмен, поясняет своим читателям телеграм-канал.

«Следственный департамент МВД РФ может предъявить новые обвинения в рамках дела о крупнейшем канале по отмыванию денег. Это стало возможно после проверки показаний банкира Олега Кузьмина, заключившего сделку со следствием… Кузьмин дал показания и на молдавского политика Ренато Усатого. По версии Кузьмина, Усатый «привлекал в качестве клиентов преступного сообщества группу компаний, выполнявших государственные заказы ОАО «РЖД» и выводившие за рубеж денежные средства через банк «Балтика», «Инвест Банк» и другие кредитные организации», – сообщают авторы телеграм-канала.

Отметим, что в России мэру Бельц Ренато Усатому уже предъявлено обвинение, он также объявлен в розыск.