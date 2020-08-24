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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Наш священный долг – благодарность освободителям

Игорь Додон: Наш священный долг – благодарность освободителям
24 августа
11:06 2020
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Сегодня президент Игорь Додон, председатель парламента Зинаида Гречаный и премьер-министр Ион Кику возложили цветы к Вечному огню на Мемориальном комплексе «Вечность» по случаю 76-летия освобождения Молдовы от фашистов.

«24 августа 1944 года советские войска успешно провели Ясско-Кишиневскую операцию и наконец, после трех лет фашистской оккупации, освободили территорию Молдавской ССР. В тот день сотни тысяч солдат и офицеров восстановили свободу Отечества. Ясско-Кишиневская операция известна как одна из крупнейших и самых ожесточенных военных операций в годы Второй Мировой войны. Наш священный долг – каждый год вместе возвращаться к одной из самых славных страниц нашей истории и выражать бесконечную благодарность освободителям, ветеранам и солдатам, павшим в кровопролитной военной операции. Мы всегда будем хранить память о самопожертвовании наших героев, которые ценой собственных жизней заплатили за освобождение нашей страны», – заявил Игорь Додон.

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