Сегодня президент Игорь Додон, председатель парламента Зинаида Гречаный и премьер-министр Ион Кику возложили цветы к Вечному огню на Мемориальном комплексе «Вечность» по случаю 76-летия освобождения Молдовы от фашистов.

«24 августа 1944 года советские войска успешно провели Ясско-Кишиневскую операцию и наконец, после трех лет фашистской оккупации, освободили территорию Молдавской ССР. В тот день сотни тысяч солдат и офицеров восстановили свободу Отечества. Ясско-Кишиневская операция известна как одна из крупнейших и самых ожесточенных военных операций в годы Второй Мировой войны. Наш священный долг – каждый год вместе возвращаться к одной из самых славных страниц нашей истории и выражать бесконечную благодарность освободителям, ветеранам и солдатам, павшим в кровопролитной военной операции. Мы всегда будем хранить память о самопожертвовании наших героев, которые ценой собственных жизней заплатили за освобождение нашей страны», – заявил Игорь Додон.