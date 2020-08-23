Президент Республики Молдова принял участие в памятной церемонии на Мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм»

По случаю отмечаемой в эти дни 76-й годовщины Ясско-Кишиневской операции, президент Республики Молдова Игорь Додон вместе с Послом Российской Федерации Олегом Васнецовым, депутатами парламента Республики Молдова, ветеранами Великой Отечественной войны принял участие в памятной церемонии на Мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм».

«Благодаря Ясско-Кишиневской операции 20-29 августа 1944 года территория Молдовы была полностью освобождена. И то, что представляет собой наше государство сегодня, то, что представляет собой Европа в целом, мы обязанны в том числе операции на Шерпенском плацдарме», – отметил глава государства.

Игорь Додон подчеркнул, что во время данной операции офицеры и генералы проявили беспрецедентный героизм и военное мастерство. Глава государства уточнил, что только в августе 1944 года около 20 тысяч солдат и офицеров 2-го и 3-го фронтов Красной Армии были награждены орденами и медалями за проявленное мужество и отвагу.

Президент с сожалением констатировал, что чем дальше мы уходим от трагедии той войны, тем труднее нам полностью осознать исключительные человеческие качества, присущие каждому солдату и офицеру армии освободителей. Поэтому Игорь Додон подчеркнул, что наша моральная ответственность – преклониться перед солдатами, завоевавшими нам свободу на молдавской земле.

Глава государства отметил, что Мемориальный комплекс в Шерпень по праву стал памятником всему народу. Президент убежден, что, невзирая на время, Мемориальный комплекс останется одним из главных символов патриотического воспитания наших детей и внуков.

«Я несказанно рад, что среди нас остались ветераны той страшной войны. Мы преклоняемся перед ними и павшими воинами, сражавшимися за эту землю. А сами мы должны твердыми действиями сохранить на века память о воинах-освободителях, об их героизме, мужестве и преданности Отечеству. Слава героям Великой Отечественной войны!» – подытожил президент Республики Молдова.

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