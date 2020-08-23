Доходы молдавских турагентств в 2020-м сократились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 81,4 процента, сообщает агентство Инфотаг со ссылкой на Национальное бюро статистики.

Больше всего из-за пандемии COVID-19 пострадали въездной и выездной туризм, а вот внутренний усох меньше, на 60,6 процента. Больше всего путешественников в Республику Молдова прибывает из Румынии, Украины и России. Отдохнуть за рубежом в этом году решили 19 тысяч соотечественников, в прошлом их было 121, 2 тысячи. Наибольшей популярностью у выезжающих пользуются: Румыния, Турция и Египет.

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