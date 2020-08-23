23 августа 2020 года (10 августа по старому стилю) в народе отмечают День святого Лаврентия Римского

История:

23 августа в народе отмечают день святого Лаврентия Римского. Предание гласит, что жил Лаврентий в 3 веке на территории Римской империи и был диаконом в христианской общине. Когда начались жестокие гонения против христиан, Лаврентий, понимая, что его также могут преследовать, решил раздать все церковные ценности бедным и нуждающимся. Тем самым он нарушил указ императора, повелевшего изъять у христианских общин все, что у них было ценного. Как только об этом его поступке стало известно правителю, Лаврентия тут же арестовали и бросили в темницу. Но и там святой продолжал свое благое дело, исцеляя больных и обращая в веру христианскую язычников. По другой версии, правитель дал Лаврентию 3 дня, чтобы все сокровища церкви были переданы государству. Но вместо исполнения приказа, святой успел за отведенное время все раздать нуждающимся, а затем явился к императору в сопровождении нищих и убогих, заявив, что эти люди – единственные и «подлинные сокровища» христианской церкви. Взбешенный таким наглым поступком, повелитель распорядился казнить Лаврентия.

Чего нельзя делать 23 августа 2020 года

Поскольку с 14 до 27 августа идёт Успенский пост, категорически запрещено предаваться развлечениям в этот день, ни в коем случае нельзя употреблять мясо, яйца, а также жирную пищу. Не советуют заниматься строительством, уборкой в доме, а также недопустимы физические нагрузки. Ссоры и скандалы также под запретом. В старину верили, что попытка в этот день отомстить недругу может вернуться еще большими неприятностями.

Поверья и приметы:

В день Лаврентия в старину считалось, что можно избавиться от болезней глаз. А еще верили, что этот святой оберегает от порчи и сглаза. 23 августа особое значение приобретает вода. Утренняя вода из родника давала красоту и здоровье тем, кто умывался такой водой. Однако купаться в этот день запрещено.

В некоторых районах Руси 23 августа называют Днем Лаврентия – мельника, потому что в этот день шли на мельницу, чтобы сделать первый помол из пшеницы.

Читайте также: