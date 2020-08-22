С героиней басни Александра Донича «Муха на пахоте» сравнил депутат ПСРМ Григорий Новак представительницу ПДС Галину Сажин. Он отметил, что прославившаяся глубоким сном на заседании парламента избранница вдруг «проснулась», но не для того, чтобы помочь аграриям, а чтобы присвоить чужие заслуги.

«Галина Сажин, которую будят на заседаниях парламента коллеги, присвоила в пятницу решение правительства. Речь идёт об аннулировании режима самоизоляции для граждан, прибывающих из стран «зелёной» зоны. Она заявила, что якобы это ее заслуга. Мы допускаем, что во сне она многого «добилась». Может, даже колонизировала Марс, общалась с Дечебалом, стала известной оперной певицей и разработала законопроекты. Но всё это только во сне», – с сарказмом написал депутат. Новак также напомнил, что Игорь Додон несколько месяцев говорил о необходимости рассмотреть возможность аннулирования этого режима.

«Он это сделал гораздо раньше, чем Галина Сажин взяла паузу для сна и вспомнила о том, что она – избранный диаспорой депутат, и что было бы хорошо спросить у молдаван в Европе об их ожиданиях. Власти, после тщательного анализа, приняли вчера это решение, которое давно ждали многие наши соотечественники», – подытожил Новак.

aif.md.

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