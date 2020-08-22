Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве одобрило в пятницу выплату первых компенсаций фермерам, пострадавшим из-за засухи.

Согласно данным Агентства, с начала приема заявлений о выдаче компенсаций было зарегистрировано 106 обращений, из которых 101 на возмещение ущерба из-за природных бедствий, уничтоживших зерновые первой группы и 5 – из-за градобития.

Отметим, что по решению правительства размер компенсаций варьирует от 1100 до 3800 за гектар.

Крайний срок подачи документов на получение выплат – 18 сентября 2020 г.

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