Молодежное движение «Потомки Штефана» просит Министерство внутренних дел рассмотреть через призму Кодекса о правонарушениях действия бывшего генерального примара Дорина Киртоакэ, незаконно припарковавшего свою машину в зеленой зоне города. Соответствующее обращение было направлено министру внутренних дел Павлу Войку. Общественные активисты заявляют, что действия бывшего примара не только противоречат законодательству, но и демонстрируют недостойное поведение со стороны бывшего высокопоставленного лица, сообщает Noi.md. «В социальных сетях появилось несколько фотографий, на которых бывший мэр столицы Дорин Киртоакэ использует свой мобильный телефон, находясь за рулем, при этом машина припаркована на газоне. Мы считаем это действие незаконным. Просим Вас изучить факт парковки г-ном Дорином Киртоакэ автомобиля в свете положений Кодекса о правонарушениях Республики Молдова и привлечь его к ответственности», – отмечается в петиции.

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