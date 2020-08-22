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Газета "Кишиневские новости"

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В США арестован американец из спецназа, работавший на Кремль

22 августа
16:26 2020
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Бывший служащий сил специального назначения США Питер Деббинс, арестован в штате Вирджиния, его обвиняют в работе на российскую разведку, сообщает «Военное обозрение».

На предварительных слушаниях в суде говорилось о том, что «Деббинс нарушил клятву военнослужащего США, предал братство спецназа и поставил под угрозу американскую безопасность». Как заявил обвинитель, действующий военнослужащий с 1996 по 2011 годы неоднократно посещал Российскую Федерацию, где наладил контакты с разведслужбой противника. По версии следствия Деббинс передавал сведения о воинской части, в которой служил, и пытался завербовать товарищей. На суде пока не интересовались, как спецназовца, без особой на то причины, могли выпустить за границу и позволить неоднократно посещать страну потенциального врага?

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