Астрологи предсказали, что ожидает представителей каждого знака зодиака на будущей неделе

ОВЕН

Неделя будет напоминать катание на американских горках. Привычные для Овнов взлеты будут сменять падения. Чтобы сохранить лидерские позиции придется не просто разозлиться, а направить всю злость вместе с присущими Овнам упорством и трудолюбием в созидательное русло.

ТЕЛЕЦ

Привыкших к стабильности Тельцов будет потряхивать. Первая половина недели пройдет в суете, мелочных заботах и разборках. В бушующем море событий они, привыкшие быть на гребне, ощутят себя не у дел. Побольше активности, и с четверга Тельцы снова оседлают свою волну.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе Близнецы ощутят себя танцующими мотыльками. В работе все их движения будут легкими, четкими и красивыми. Результат превзойдет все ожидания – новая ступенька в карьере или денежное вознаграждение. Каждый день будет наполнен любовью, радостью, новыми идеями и массой интересных событий.

РАК

Для Раков неделя станет просто ярмаркой красок. Желание расслабиться и отдохнуть возьмет верх. Но к середине недели нужно быть в лучшей форме. Возможно, к концу недели представится случай «показать товар лицом». А в выходные сделайте хоть что-то для самых близких людей – вы им так много наобещали!

ЛЕВ

Калейдоскоп эмоций будет сменять ежедневно ваше настроение. Начнется неделя с сомнений в правильности принятого уже решения. Озабоченность сменит радость от внезапной встречи с близкими вам людьми. Прибавьте к этому пару дней скуки и апатии. Ну и завершит картину недели неуёмное желание подраться или хотя бы поскандалить.

ДЕВА

Удачно сложится неделя для Дев. Они давно ищут приложение своим неординарным способностям. На этой неделе у них будет шанс показать себя во всей красе и получить выгодное предложение. Главное – презентуя свои деловые качества, не уйти в астрал и не наобещать золотые горы.

ВЕСЫ

У Весов всегда грандиозные планы, правда решительности для их осуществления маловато. На этой неделе придется поработать суперагентом. Все запланированное на неделю держите в тайне от всех. А за тем, что делают остальные, молча наблюдайте со стороны и не лезьте ни с помощью, ни с советами. К концу недели начинайте реализовывать намеченное.

СКОРПИОН

Карусель Удачи на этой неделе закрутит Скорпионов. Везти им будет во всем. Денежный фарт наполнит золотом сундуки Скорпионов, а и без того непоколебимый авторитет взлетит до небес. Любовь подарит романтический настрой на все 7 дней. Мечтайте, путешествуйте, радуйтесь жизни!

СТРЕЛЕЦ

Если где-то убыло, значит где-то прибыло. Если на личном фронте не все гладко, окунитесь с головой в работу. Успех и существенный денежный приток вам гарантированы. Залог вашего успеха – ваш внутренний голос и душевное равновесие. Делайте то, что приносит вам удовольствие.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит уделить больше времени планированию, у них это отлично получается. В планах не должно быть людей малознакомых – только проверенные партнеры. Исключите любые конфликтные ситуации. И при принятии важных решений на этой неделе оставьте себе возможность «включить заднюю».

ВОДОЛЕЙ

Все не то, чем кажется. Под таким лозунгом пройдет неделя для Водолеев. То, что еще недавно казалось важным, покажется суетой. Привлекательные проекты при ближайшем рассмотрении разочаруют. В середине недели не стоит ничего о себе рассказывать, иначе вы сами на острых языках коллег можете оказаться не тем, кто вы есть.

РЫБЫ

На редкость удачная неделя для Рыб. Появится тысяча возможностей использовать свои знания. В середине недели уйдите от назревающего конфликта. А во второй половине недели прислушайтесь к мнению окружающих. Неделя станет очень результативной – есть возможность исполнить задуманное.

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