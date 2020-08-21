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Газета "Кишиневские новости"

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22 августа: Категорические запреты в День апостола Матфея

22 августа: Категорические запреты в День апостола Матфея
21 августа
23:01 2020
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22 августа 2020 года (9 августа по старому стилю) в народе отмечают День Матфея Змеесоса коров

История:

Рожденный в Вифлееме, Матфей с младых ногтей изучал Закон Божий. Он был учеником Христа – одним из семидесяти. А после предательства Иуды Искариота стал вопрос – кто займет его место среди апостолов. Счастливый жребий пал на Матфея. Он был свидетелем Вознесения Господа. Так началась проповедническая деятельность апостола Матфея в Иерусалиме. Господь берег от опасностей разных апостола, обладавшего даром чудотворения. Но однажды Матфей был схвачен за распространение Христианства и приговорен к казни.

Что можно и чего нельзя делать 22 августа 2020 года

На Матфея хозяева доили свою буренку в одиночестве. И на пастбище в этот день ее не выгоняли из-за поверья, согласно которому змеи цеплялись к вымени коровьему и высасывали все молоко. Так появилось народное название праздника – Матфей Змеесос. Парное молоко в этот день к столу не подавали, делали из него простоквашу или творог.

Поверья и приметы:

После Матфея погода становилась по-осеннему прохладной. Дожди становились холодными. Температура воздуха снижалась.

На Матфея сушилась зелень. Для зимы ее промывали водой из колодца и сушили, развешивая в тени связки петрушки и укропа. А к вечеру раскладывали на печке для полной сушки. В заготовленные льняные мешочки складывали сухую зелень.

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