Луна в знаке Весы. День хорош для самообразования

Луна… Таинственная и прекрасная! А главное – у каждого своя! Мечтатели и оптимисты, очарованные ее мягким светом, пытаются разгадать ее тайну. А реалисты – просто закрывают шторы, чтобы яркий диск Луны не мешал спать. В ком-то она будит романтические воспоминания, а кто-то, окутанный ее холодным светом, ощущает легкое беспокойство, а порой и тревогу… Присмотритесь к ней. Полюбите ее. И она обязательно позволит вам ощутить ее близость и ее тепло!

Что же готовит нам царица ночи 22 августа?

День прекрасен для отдыха. Соберите родственников, сходите к друзьям. Дела оставьте на начало рабочей недели. Принять какие-либо серьезные решения у вас не получится – сомнения не позволят сделать окончательный выбор между за и против. Растущая Луна – период накопления энергии, потому попробуйте оценить ваши возможности в деловой сфере и переосмыслить кое-что в личной жизни – выводы могут быть интересными и неожиданными. День хорош для самообразования. Попробуйте набросать планы на будущее – они имеют все шансы быть не только реализованными, но и очень успешными.

Читайте также:

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

Читайте также: