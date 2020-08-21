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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 22 августа

Поздравьте тех, кто празднует именины 22 августа
21 августа
21:06 2020
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22 августа День Ангела у Алексея, Антона, Григория, Дмитрия, Ивана, Ирины, Леонтия, Макара, Маргариты, Марии, Матвея, Петра, Самуила, Юлиана, Якова.

На щедрые дары не поскупилась Вселенная для рожденных в этот день. Все необходимые качества для того, чтобы стать в этой жизни лучшим из лучших получили именинники. Смелые и целеустремленные, они всю жизнь будут идти исключительно по пути, который проложили себе сами. Находчивые и решительные, предприимчивые и амбициозные, они никогда не останавливаются на достигнутом. Рожденные в этот день всю жизнь будут пополнять свой багаж знаний, потому все, что они делают, получает оценку высшего качества. При этом затрачивают энергии на выполнение любой работы в разы меньше других. Оптимизация – их конек. Главное – не зазнаваться.

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Поздравляем именинников!

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